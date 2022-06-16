طبيب المنتخب الوطني يطمئن بخصوص الوضع الصحي لثلاثي الخضر

طمئن طبيب المنتخب الوطني، جماهير الخضر، بخصوص الوضع الصحي للثلاثي سفيان بن دبكة، رامي بن سبعيني، وهشام بوداوي.

ونشرت الفاف، تقرير طاقمها الطبي، الذي أكد تماثل بن دبكة للشفاء، من الإصابة التي كان يعاني منها على مستوى القدم اليمنى.

كما أوضح طبيب الفاف، بأن بن سبعيني، هو الآخر تعافى من اصابته بنسبة كبيرة، وهو بحاجة فقط لقترة راحة اضافية.

وفيما تعلق ببوداوي، فإن هذا الأخير سيكون ملزما بمواصلة علاجه لـ15 يوم، مع الراحة، لاستعادة كاملة لياقته.