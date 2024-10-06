طبيب المولودية يتحدث عن الوضع الصحي للاعب مهدي بوشريط

تحدث طبيب فريق مولودية الجزائر، زين الدين لاج، اليوم الأحد، عن مستجدات الوضع الصحي للاعب الفريق مهدي بوشريط.

وصرح الطبيب لاج، للصفحة الرسمية للمولودية: “بوشريط تعرض لاصابة في المباراة الودية التي خاضها فريقنا أمام شبيبة الساورة”.

كما أضاف: “الفحوصات التي خضع لها بوشريط، أوضحت معاناته من اصابة على مستوى الرباط الداخلي للركبة”.

وتابع زين الدين لاج: “قررنا اخضاع بوشريط، لعملية جراحية صغيرة هذا الأسبوع، من أجل تمكينه من تجاوز هذه الإصابة بصفة نهائية، على أن يعود للميادين بعد شهرين ونصف”.