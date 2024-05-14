طبيب المولودية يكشف حالة اللاعبين المصابين

كشف طبيب مولودية الجزائر، زين الدين لاج، عن حالة اللاعبين المصابين، ويتعلق الأمر بالثنائي الإيفواري، روماريك واتارا ويوسف داو، إلى جانب الشاب مهدي بوشريط.

وأكد لاج، بأن إصابة واتارا، التي تعرض لها السبت الماضي، في لقاء اتحاد خنشلة، كانت تبدو خطيرة، وهو ما تأكد بعد خضوعه لفحوصات بالرنين المغناطيسي، الذي أظهر معاناته من قطع في الأربطة المعاكسة.

مبرزا بأن الإدارة شرعت في تحضير لاعبها لإجراء عملية جراحية. والتي ستبعده عن الميادين لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

ليعرج فيما بعد لاج للحديث عن حالة داو، الغائب منذ جانفي، مشيرا إلى أن الأخير. يعاني من نفس الإصابة التي تعرض لها واتارا، وأضاف: “داو سيجري عملية جراحية الأربعاء أو الخميس وعملية التأهيل ستكون لـ6 أشهر كاملة”.

وأوضح ذات المتحدث بأن المولودية لن تتخلى عن لاعبها الايفواري داو. والجميع يدعمه ولاسيما اللاعبون الذين ظلوا يزورونه بشكل يومي، منذ إصابته من أجل الرفع من معنوياته.

أما بخصوص اللاعب مهدي بوشريط، علق طبيب المولودية: “أصيب على مستوى الكاحل في نصف نهائي الكأس أمام شباب قسنطينة، وكان يحتاج راحة لـ 4 أسابيع”.

وختم طبيب العميد: “كان بإمكان بوشريط المشاركة في لقاءنا الأخير أمام اتحاد خنشلة، ولكننا فضلنا إعفاءه.. الآن هو في الميدان وجاهز 100%”.