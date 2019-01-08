طبيب بيطري: “دور البيطري على الحدود لا يقل أهمية عن دور الجندي”

قال ضيف حصة 120 دقيقة أخبار على تلفزيون “النهار” الطبيب البيطري بورملة حبيب، إن عمل البيطري على الحدود لا يقل أهمية عن مهمة الجندي.

وإعتبر بورملة دور البيطري هو حماية الأمن الغذائي الجزائري، تماما كما يحمي الجندي أمن وإستقرار البلاد وحدود من أين إختراق أوتسلل.

وأكد بأن الطبيب البيطري هو جدار الصد الأول في كل ما يتعلق بالأمن الغذائي، ولا ينبغي تذكر هؤلاء فقط في المناسبات والأعياد.

وبما أن الحرص على صحة الماشية هي في الأصل عناية بصحة الإنسان، لأن كل ما يتناوله هو من أصل حيواني أو نباتي فقد وجب التركيز على دور البيطري.