طبيب جزائري يطلق مبادرة بناء مستشفى خيري لمسلمي الروهينغا

أطلق طبيب جزائري مقيم بالولايات المتحدة الامريكية يدعى ياسين عبد الجبار، مبادرة بناء مستشفى خيري لمسلمي الروهينغا، رفقة عددا من زملائه في المهنة.

الدكتور الجزائري ياسين عبد الجبار، أعلن منذ أيام عن هذا المشروع، حيث أطلق حملة تبرعات عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة تعتبر الأولى من نوعها لمساعدة المسلمين في مخيمات اللاجئين في بورما.

ويعتبر الدكتور ياسين عبد الجبار المقيم حاليا بنيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، أول طبيب تطأ قدماه مخيمات اللاجئين لمسلمي الروهينغا في سنة 2019، بحيث تطوع لعلاج اللاجئين هناك ومساعدتهم ووقف على الظروف القاسية والمأساوية التي يعيشوها.

ليقرر بعدها مساعدتهم على بناء مستشفى ميداني للمساهمة في علاجهم، وباشر فعلا في حملة تبرعات أملًا في ان يتبرع المسلمون عبر بقاع العالم للمساهمة في تجسيد هذا المشروع على ارض الواقع وعلى ان تكون صدقة جارية على انسان تبرع.

وينوي الدكتور ياسين بناء مستشفى في بلاده الجزائر بعد نجاح المشروع الخيري في بورما، حسب ما اكده عبر حسابه الرسمي على انستغرام،

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كشف عبد الرحمان بن بوزيد وزير الصحة أن عدد كبير من الأطباء الذين نجحوا في مسابقة معادلة الشهادات الفرنسية يقيمون بفرنسا. كما ان عمرهم تعدى الـ 60 سنة.

وأوضح الوزير خلال رده على اسئلة نواب البرلمان أنه تم تشكيل لجنة من عدة وزارات للعمل على إيجاد حلول للحد من هذه الظاهرة بالرغم من أنها ليست بالسهلة يضيف بن بوزيد.

وقال البروفيسور محمد الحاج المكلف بالتلخيص والدراسات بالوزارة ان الأرقام التي نشرت بخصوص مغادرة 1200 طبيب الجزائر نحو فرنسا خيالية. كما اكد ذات البروفيسور ان الناحجين مسابقة معادلة الشهادات الفرنسية هم من بلدان المغرب العربي عددهم أزيد من 640 طبيبا.

وتابع ذات المسؤول ان العدد الحقيقي هو 647 طبيبا عكس ماروّج له عبر منصات التواصل على أنه 1200. حيث بلغ عدد الناجحين من دولة تونس 40 بالمائة. في حين وصل عدد الناجحين من الجزائر 17.4 بالمائة فقط . بينما وصل عدد الناجحين من المغرب 17.1 بالمائة.

وبخصوص 17.4 بالمائة من نسبة الاطباء الجزائريين الناحجين في المسابقة وقال البروفيسور الحاج ان عدد كبير منهم يقيم بفرنسا.

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