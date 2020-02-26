طبيب حسني مبارك يفجر مفاجأة.. أصابه مرض نادر!

كشف الطبيب المعالج للرئيس المصري الأسبق الراحل، حسني مبارك، عن إصابته بمرض لا يأتي إلا لواحد في المليون.

وقال الطبيب، ياسر عبد القادر، في مداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات المصرية، إن “مبارك أصيب بسرطان في الاثني عشر، وتم إجراء جراحة ناجحة وصلت نسبة الشفاء لـ100بالمئة”.

وأكد الطبيب، أنه بدأ متابعة علاج مبارك عقب تنحيه عن الحكم بنحو 4 أشهر، وتحديداً في شهر رمضان عام 2011.

وأشار الطبيب، إلى أن مبارك شفي تماماً من الورم بعد استئصاله عام 2011.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عاماً، بعد تلقيه علاجاً في غرفة للرعاية المركزة بعد مرور أسابيع على خضوعه لعملية جراحية.