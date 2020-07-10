طبيب شباب بلوزداد :”عودة المُنافسة حاليا ستُشكل خطرا كبيرا”

الرياضة
  • -
  • 0
طبيب شباب بلوزداد :”عودة المُنافسة حاليا ستُشكل خطرا كبيرا”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد طبيب نادي شباب بلوزداد بأن عودة المُنافسة حاليا في بلادنا، سيكون مُخاطرة كبيرة بالنسبة للجميع دون إستثناء.

وصرّح الدكتور خالد خالدي للقناة الإذاعية الأولى قائلا :”العودة للمُنافسة ستكون مُخاطرة كبيرة، لأن غالبية الفرق لا تمتلك المؤهلات لتطبيق البروتوكول الصحي”.

وواصل :”جل الفرق تفتقر للمنشآت اللازمة، والفحوصات الدورية تتطلب أموالا كبيرة، وأنا مُقتنع بأن الفرق غير قادرة على القيام بها”.

وختم :”أنا أتكلم كطبيب، في شباب بلوزداد نحن قادرون على القيام بجميع الخطوات الصحية، لكن من يضمن لنا بأن منافسينا قاموا بنفس الأمر”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=850815

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com