طبيب ضمن عصابة مختصة في الاحتيال على مرضى ومؤسسات بوهران

تمكنت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية للمصلحة الولائية للشرطة بوهران من الإطاحة بعصابة مختصة في النصب والتزوير والإتجارغير الشرعي بمواد صيدلانية وإختلاس أموال. وتورط فيها 6 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 40 إلى 73 سنة من بينهم طبيب وممرضة.

العملية تمت استغلالا لشكاوى مؤسسات عمومية وخاصة وأشخاص من المرضى المزمنين.حيث إستخدمت بطاقاتهم للشفاء في استخراج أدوية باستعمال وصفات طبية بغير وجه حق من قبل طبيب متعاقد مع الضمان الاجتماعي والصيدليات. ليتم إعادة بيعها إلى جانب تحرير عطل مرضية وهمية على حساب أموال الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي.حيث بلغت القيمة المالية الأولية أكثر من 81 مليون سنتيم.

وبعد استصدار إذن من محكمة فلاوسن بتفتيش مسكن المتورطين، تم استرجاع الأدوية أغلبها لأمراض مزمنة، ووصفات طبية مختومة وأكثر من 42 مليون سنتيم