قناة النهار طبيب عام بالمستشفى المختلط ببرج باجي مختار يتحدث عن حالة جرحى حادث المرور بقلم النهار أونلاين نشر في 14 نوفمبر 2022 - 18:52 شارك غرِّد أرسل 49 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/QWTgE اقرأ أيضا رئيس الجمهورية يعود لأرض الوطن بعد مشاركته في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ المصرية قناة النهار 08 نوفمبر بيونة: أمنيتي نتلقى كامل الفانين تاعنا وأكثر شخص توحشتو حميد عاشوري فريد الروكور ربي يرحمو وصويلح قناة النهار 03 نوفمبر مالية: مشروع قانون المالية 2023 .. زيادات في الأجور ولا ضرائب على المواطنين قناة النهار 26 أكتوبر "بلماضي عن مواجهة مالي : "المقابلة ستكون صعبة و هاذا واش رانا نحوسو قناة النهار 13 نوفمبر طالع هابط: شاهد غياب المسؤولية وكيف يتم هدر أموال الشعب في حاسي مسعود قناة النهار 30 أكتوبر "تصريحات ضحايا حادث مرور المدية.."كان يمشي فوق ال100 قناة النهار 30 أكتوبر القمة العربية: الدول العربية تتبنى المقاربة الجزائرية.. حلول عربية للمشاكل العربية قناة النهار 04 نوفمبر دعاء وبلال كما لم تشاهدهما من قبل من الفكاهة إلى الغناء قناة النهار 26 أكتوبر "بيونة ترد على يحيى طبيش.. "أنت غير تاع سقالي قناة النهار 03 نوفمبر بلاك ما علابالكش .. المليون ونصف المليون شهيد عدد غير صحيح قناة النهار 30 أكتوبر