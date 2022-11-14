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قناة النهار

طبيب عام بالمستشفى المختلط ببرج باجي مختار يتحدث عن حالة جرحى حادث المرور

بقلم النهار أونلاين
طبيب عام بالمستشفى المختلط ببرج باجي مختار يتحدث عن حالة جرحى حادث المرور
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