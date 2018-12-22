طبيب عام: وضعية عياش مرتبطة بالأكسجين وحالته النفسية

أخبار الجزائر
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طبيب عام: وضعية عياش مرتبطة بالأكسجين وحالته النفسية
بقلم نادية بن طاهر

صرح، فتحي أشنهو، وهو طبيب عام، في اتصال له مع قناة “النهار”، أنّ وضعية عياش الصحية مرتبطة بكمية الأكسجين الموجودة في الأنبوب.

وأضاف الطبيب “وضعية عياش مرتبطة بالوضعية الموجود عليها داخل الأنبوب، بالأخص كمية الأكسجين”.

وكذلك قوة نفسية المعني بالأمر، فبعض البشر لا يحتمل أن يتواجد في مكان مغلق لمدة طويلة.


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