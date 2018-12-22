طبيب عام: وضعية عياش مرتبطة بالأكسجين وحالته النفسية

وأضاف الطبيب “وضعية عياش مرتبطة بالوضعية الموجود عليها داخل الأنبوب، بالأخص كمية الأكسجين”.

وكذلك قوة نفسية المعني بالأمر، فبعض البشر لا يحتمل أن يتواجد في مكان مغلق لمدة طويلة.