طبيب عام يطلق مبادرة للتضامن مع “المتشردين”

أطلق طبيب عام بالعاصمة، مبادرة تضامنية، من أجل مساعدة المتشردين، والأشخاص النائمين في الشوارع.
وجاءت، الحملة التطوعية، في ظل الاضطربات الجوية التي تعرفها العاصمة، من أمطار وبرد شديد.
وقال الطبيب العام، في فيديو مصور بالعاصمة، “أحاسب نفسي لأني كنت أمس مع أولادي في الدفء وهؤلاء المتشردين يعانون من البرد والأمطار بالشوارع”.
ودعا صاحب المبادرة، كل الأشخاص إلى أخذ ساعة أو ساعتين من وقتهم، لجلب ما يستطعيون من أغطية وأكل ساخن.
🔵في مبادرة إنسانية .. طبيب عام يتفقد المتشردين ليلا بالعاصمة ويقدم لهم وجبات ساخنة
🔵في مبادرة إنسانية .. طبيب عام يتفقد المتشردين ليلا بالعاصمة ويقدم لهم وجبات ساخنة ويدعو الجميع للانظمام لهذه المبادرة الإنسانية التي تحمل رسالة نبيلة خاصة في هذه الأجواء الباردة التي تشهدها معظم ولايات الوطن.🙏🙏
Publiée par النهار الجديد sur Mercredi 13 novembre 2019
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