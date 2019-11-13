طبيب عام يطلق مبادرة للتضامن مع “المتشردين”

أطلق طبيب عام بالعاصمة، مبادرة تضامنية، من أجل مساعدة المتشردين، والأشخاص النائمين في الشوارع.

وجاءت، الحملة التطوعية، في ظل الاضطربات الجوية التي تعرفها العاصمة، من أمطار وبرد شديد.

وقال الطبيب العام، في فيديو مصور بالعاصمة، “أحاسب نفسي لأني كنت أمس مع أولادي في الدفء وهؤلاء المتشردين يعانون من البرد والأمطار بالشوارع”.

ودعا صاحب المبادرة، كل الأشخاص إلى أخذ ساعة أو ساعتين من وقتهم، لجلب ما يستطعيون من أغطية وأكل ساخن.