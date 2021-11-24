طبيب في عيادة خاصة بمستغانم ضمن شبكة وطنية للإجهاض

أمن “العطاف” في عين الدفلى يوقف ثلاثة أشخاص

أحالت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة “العطاف” في عين الدفلى، على مصالح العدالة، أول أمس، ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 34 و70 سنة، لتورطهم في قضية إجهاض.

تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 15 نوفمبر الجاري، بعد تلقي المصلحة مكالمة هاتفية من مستشفى “سيدي بوعبيدة” في “العطاف”، بعد استقبال مصلحة قسم الأمومة بذات المستشفى، لفتاة تعاني من مضاعفات صحية، نتيجة تعرضها لعملية إجهاض.

وبعد تدخل أفراد الأمن ومباشرة تحقيق من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية مع المشتبه فيها، بالتنسيق مع النيابة المختصة، تبين أن الشابة قامت بعملية إجهاض على مستوى عيادة طبية خاصة في ولاية مستغانم.

واعترفت الفتاة لدى التحقيق معها، أنها قامت بدفع مبلغ مالي قدره 6 ملايين سنتيم، نظير تعرضها للإجهاض داخل العيادة الخاصة، مضيفة أنها لجأت لتلك الحيلة للتخلص من حمل غير شرعي، عملا بنصيحة صديقتها المقيمة في ولاية غليزان التي وجهتها نحو طبيب يعمل في عيادة خاصة بولاية مستغانم.

وبعد تمديد الاختصاص، جرى توقيف الطبيب والمرأة المشتبه فيها الثانية، كما تم حجز معدات طبية خاصة بطب أمراض النساء والتوليد.

وبعد إتمام إجراءات التحقيق في القضية، أحيل أطرافها بموجب ملف إجراءات قضائية أمام الجهات القضائية لدى محكمة الجنح في “العطاف”، بعدما وجهت لهم تهم الإجهاض العمدي، المساعدة على الإجهاض، للنظر في قضيتهم لاحقا.