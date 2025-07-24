طبيب مولودية الجزائر يكشف مدة غياب بانغورا عن الميادين
بقلم كريم تيغرمت
كشفت إدارة فريق مولودية الجزائر، من خلال طبيب الفريق جمال وردان، نوعية الاصابة التي تعرض لها اللاعب ساليو بانغورا، ومدة غيابه عن الميادين.
وصرح طبيب المولودية، وردان، للصفحة الرسمية للنادي: “تعرض اللاعب بانغورا، في الحصة التدريبية الأخيرة إلى اصابة على مستوى الكاحل الأيسر”.
كما أضاف: “الاصابة تطلبت تدخل جراجي، وستجبره على الابتعاد عن الملاعب لمدة تدوم حوالي ثلاثة أشهر”.
وتابع طبيب فريق مولودية الجزائر، جمال وردان: “نطمئن الجماهير بأن اصابة بنغورا، ليست خطيرة، وسيعود إلى الميادين مثلما كان عليه سابقا”.
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