طبيب نابولي يكشف مدة غياب غولام

أكد دو نيكولا، طبيب نادي نابولي الإيطالي، أنّ الدولي الجزائري فوزي غولام، بحاجة لشهر من الراحة، قبل تسجيل عودته للميادين.

وصرح الطبيب نيكولا لإذاعة “كيس كيس” الإيطالية: “غولام بحاجة لشهر على الأقل، قبل عودته لأجواء التدريبات ولمستواه الحقيقي”.

وأوضح: “بعد نجاح العملية الجراحية، نسعى حاليا لمساعدته على استعادة كامل لياقته البدنية، حيث سيخضع لعملية إعادة التأهيل طيلة الأسابيع المقبلة”.

وتابع: “بعد عملية إعادة التأهيل، سيجري غولام فحص آخر، وإذا سارت الأمور على ما يرام، سيكون بإمكانه العودة للتدريبات بعد شهر”.