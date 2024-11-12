طبيب وصيدلي ضمن شبكة لترويج الأقراص المهلوسة بسوق اهراس

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الثاني بولاية سوق اهراس، من اكتشاف نشاط جمعية أشرار من بينهم طبيب وصيدلي. ينشطون في المتاجرة بالمؤثرات العقلية وتحرير وصفات طبية صورية. لأشخاص يتاجرون بالمؤثرات العقلية ويروجونها أوساط الشباب.

العملية جاءت في إطار محاربة ظاهرة المتاجرة في المؤثرات العقلية. وبعد قرابة الشهر من عملية أولى مشابهة تورط فيها الصيدلي أيضا. وتمت عملية توقيف المشتبه فيهم بناءً على عمليات بحث وتحري أفضت إلى توقيف شخص في الأربعين من العمر بحوزته 120 قرص مؤثر عقلي. ووصفتين طبيتين صوريتين محررتين من طرف طبيب عام في نفس الشهر. لغرض تسهيل عملية الحصول على المؤثرات عقلية.

عملية التحري، بيّنت أن الشخص تمكن من الحصول على المهلوسات من قبل الصيدلي المتورط في القضية الأولى المعالجة خلال شهر سبتمبر الفارط من قبل ذات المصلحة. وأفضت أيضا إلى ضبط على مستوى نفس الصيدلية وصفتين طبيتين صورتين خاصتين بإمرأتين محررة من قبل الطبيب المتورط في القضية الاولى. بخصوص الحصول على المؤثرات العقلية.

وبتعميق التحريات تبين أن الطبيب معتاد على تحرير الوصفات الطبية الصورية لعديد المشتبه فيهم. بغرض الحصول على المؤثرات العقلية بالتنسيق مع الصيدلي. مقابل مبالغ مالية، ليتم توقيف جميع المتورطين.

كما أنجز في حق الموقوفين ملف جزائي قدموا بموجبه أمام نيابة محكمة سوق أهراس. أين صُدر في حقهم أمر إيداع بالحبس وأحكام قضائية بالوضع تحت إلتزامات الرقابة القضائية.

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