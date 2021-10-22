طبيب يبيع شهادات التلقيح ضدّ “كورونا” داخل “أونڤار” في شرشال!

مداهمة للشرطة قادت إلى حجز شهادات طبية وعتاد وأدوية

تمكنت مصالح الأمن في إقليم ولاية تيبازة، من الإطاحة بطبيب كان ينشط بطريقة غير قانونية، داخل مستودع بإقليم بلدية شرشال.

وحسب ما أفاد به محافظ الشرطة، مسؤول الأمن الحضري الثاني في شرشال، فإن العملية الأمنية تكللت بالإطاحة بالطبيب، الذي كشفت التحقيقات بشأن نشاطه غير القانوني، أنه كان يقوم ببيع وترويج شهادات تلقيح ضدّ “كورونا“.

وفي التفاصيل، قال محافظ شرطة الأمن الحضري الثاني في شرشال، إنه بعد التنسيق مع نيابة الجمهورية بمحكمة شرشال، تم استصدار إذن بتفتيش مستودع ومنزل الطبيب المشتبه فيه، ليتم العثور بداخله على عتاد طبي وأدوية وشهادات طبية مختومة بختم خاص بإحدى المؤسسات الاستشفائية.

وكانت مفاجأة المحققين كبيرة، عندما عثروا بين المحجوزات داخل منزل ومستودع الطبيب، على شهادات تلقيح ضدّ “كورونا”، كشفت التحريات بأن الطبيب كان يقوم ببيعها بطريقة غير قانونية.

وكانت مصالح وزارة الصحة قد حذّرت في مراسلات داخلية، قبل أيام، من تنامي نشاط المتاجرة في شهادات التلقيح ضد فيروس “كورونا”.

وجاءت إرسالية وزارة الصحة للمؤسسات الاستشفائية عبر الوطن، بعد عدة عمليات أمنية، كشفت وجود متاجرة في شهادات التلقيح ضد “كورونا” عبر عدد من الولايات، على غرار ولاية عين الدفلى، أين تمكنت مصالح أمن مليانة قبل أيام، من كشف نشاط شبكة كانت تقوم بالمتاجرة في شهادات التلقيح.