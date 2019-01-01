طبيب يذبح زوجته وأطفاله الثلاثة ليلة رأس السنة

هزّت جريمة بشعه، أمس الإثنين، الرأي العام بمصر، كان بطلها طبيب أقدم على قتل زوجته وأطفاله الثلاثة ذبحا.

وحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الطبيب زعم أنه وجد زوجته وأولاده مذبوحين بشقتهم بمدينة كفر الشيخ.

وفي مشهد مهيب، قامت عناصر الأمن المصرية بإخراج جثث الضحايا، لتنقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وبحسب موقع “البوابة نيوز” لم يعثر ضباط البحث الجنائي على أية كسور في أبواب أو نوافذ المنزل المطلة على الشارع.

وهنا بدأت شكوك الضباط تحوم حول الزوج.

ومع التحقيقات المشددة مع الزوج، اعترف بجريمته معللا ذلك بوجود خلافات بينه وبين زوجته مما جعله يفقد عقله ويتخلص من زوجته وأطفاله .

والذين تبلغ أعمارهم بين الـ 8 و6 و5 أعوام، وذلك في ليلة رأس السنة.

وتم القبض على الزوج، فجر اليوم الثلاثاء، وجرت إحالته على النيابة التي تولت التحقيق معه.