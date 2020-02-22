طبيب يعلن مفاجأة صادمة بعد إعادة تشريح جثة قتيل فيلا نانسي عجرم

أعلنت رحاب بيطار، محامية قتيل منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إنتهاء تشريح جثمان محمد الموسى للمرة الثانية.

وكتبت المحامية على صفحتها بتويتر: ” لجنة الأطباء الشرعيين عاينت الجثة ونفذت مهمتها وهي بصدد تنظيم تقريرها لتسليمه الى القضاء اللبناني المختص”.

وبالموازاة مع ذلك، خرج طبيب سوري يدعى بهاء، بتصريح مفاجئ يخص جثمان قتيل منزل نانسي عجرم.

وقال الطبيب، أنه رصد أمراً غريباً في الجثة من خلال الصور التي نُشرت للقتيل عقب الحادث، حسب ما أورده موقع “ليالينا”.

وأضاف الطبيب السوري في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، أنه لاحظ وجود بقع زرقاء على ظهر القتيل.

وأشار الطبيب، إلى أن هذه البقع تؤكد أن القتيل ظل ملقى على بطنه لفترة تجاوزت الساعتين، في حين أن الصور المنشورة لجثة القتيل بعد الحادث ظهر فيها وهو راقد على جانبه.

وأضاف ذات المتحدث، أن البقع الزرقاء تبدأ في الظهور على الجسد بعد مرور ساعتين أو ثلاث ساعات من توقف الوظائف الحيوية في الجسم.

وأوضح أن هذه العلامات، تظهر عادة في الجهة المقابلة لمكان استلقاء الجثة.

وتفاعل الجمهور بشدة مع فيديو الطبيب السوري، وكذب البعض منهم كلامه، مشيرين إلى أن الصور المتداولة للقتيل بعد وفاته لم تكن واضحة من الأساس لكي يرصد بقع من عدمه.

و نفى موقع “الفن”، والذي انفرد بنشر صور قتيل منزل نانسي عجرم، أن تكون تلك الصور قد كشفت عن وجود بقع زرقاء على جسده.