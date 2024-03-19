طبيب يكافح لإسعاد زوجته التي فقدت رحمها بسببه.. مسلسل صلة رحم يتصدر الترند

حاز مسلسل صلة رحم على إعجاب الكثير وخاصةً مع بدايته المشوقة والتي جعلته يتصدر الترند.

وتدور أحداث مسلسل صلة رحم في إطار تشويقي درامي، حول عائلة تتعرض لحادث، وتقرر إستئجار رحم سيدة أخرى لتحقق حلمها.

ويتناول المسلسل موضوع تأجير الرحم من كل جوانب، والذي جعله من أكثر المسلسلات المثيرة للجدل فور عرض البرومو

ويشارك في مسلسل صلة رحم إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، عابد عناني. نبيل نور الدين، هبة عبد الغني، عمرو القاضي، داليا خليف، ريام كفارنا. سلوى محمد على، محمد دسوقي، صفاء جلال، بتول حداد، محمد السويسي. من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي

ويؤدي إياد نصار دور حسام طبيب تخدير والذي يتعرض لحادث مع زوجته. ويضطر لإتخاذ قرارات قد تتنافى مع مبادئه ويتحمل عواقبها.

وتلعب يسرا اللوزي دور ليلى زوجة حسام والتي تحرم من الخلفة وتقرر اللجوء لإستئجار رحم .من أجل تحقيق حلمها هي وحسام.

وتجسد أسماء أبو اليزيد دور حنان التي تقع في إختيار صعب وهو تأجير رحمها بسبب قسوة الظروف التي تتعرض لها.