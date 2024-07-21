طبيب يكشف حالة ترامب عقب محاولة إغتياله

كشف روني جاكسون، الطبيب السابق للمرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب إن الرصاصة التي أطلقت عليه في محاولة اغتياله أحدثت له جرحا بعرض سنتيمترين امتد إلى السطح الغضروفي للأذن.

وقال روني جاكسون، في رسالة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إن “الرصاصة كانت على بعد أقل من ربع بوصة من دخول رأسه. وأصابت الجزء العلوي من أذنه اليمنى”.

وأوضح أن مسار الرصاصة أحدث جرحا بعرض سنتيمترين امتد إلى السطح الغضروفي لأذن ترامب كان هناك في البداية نزيف كبير. تلاه تورم ملحوظ في الأذن العلوية بأكملها.

وأشار الطبيب، إلى أن التورم قد اختفى منذ ذلك الحين، وبدأ الجرح بالشفاء.

وخلص إلى أنه وبناء على طبيعة الأوعية الدموية العالية في الأذن، لا يزال هناك نزيف متقطع يتطلب وضع ضمادة في مكانها. نظرا لطبيعة الجرح الواسعة وغير الحادة، ولم تكن هناك حاجة إلى الغرز.

وتعرض الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الحالي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب لمحاولة اغتيال أثناء خطابه أمام المؤيدين في إطار حملته الانتخابية بولاية بنسلفانيا، يوم السبت الماضي.