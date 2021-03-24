طبيب يمنح وصفة طبية لعريف مزيف في الجيش لتعاطي الأقراص المهلوسة

تابعت الغرفة الجزائية السابعة بمجلس قضاء الجزائر الأربعاء ،شاب في العقد الثالث من العمر، يشتغل كدهان بالعاصمة.

الشاب تم توقيفه من قبل رجال الأمن متلبسا بحيازة اقراص مهلوسة تقدر كميتها ب6 علب من دواء بريغابريل.

ولعل الخطير في القضية، أنه وفي أعقاب التحريات الأمنية تبين أن المتهم “ق. ز” تحصل على الأقراص المهلوسة من عند طبيب مختص في طب العظام.

وتزعم أمامه انه “عريف” بالمخبر العلمي لفصيلة الدرك الوطني بتيزي زو.

وخلال مواجهة الطبيب “ب. ر” الذي وجه له الإتهام أيضا، صرح أمام محكمة الاستئناف، أن المتهم تقدم اليه بعيادته، لأجل منحه وصفة طبية لشراء دواء “بريغابريل”.

وقال أن المتهم تزعم أنه عسكري برتبة “عريف ” في صفوف الدرك وتحديدا بمركز الشرطة العلمية “تامدا” بتيزي وزو.

فقام بتحرير الوصفة له باسم زوجته، التي تغيبت عن جلسة المحاكمة.

من جهته المتهم الموقوف اعترف بكل التهم المنسوبة إليه منذ الوهلة الأولى، من دون أن يقدم تبريرات.

إلى ذلك التمس النائب العام تأييد الحكم في حق كلا المتهمين.

وكان الحكم قد قضى بإدانة المتهم الوقوف بـ4سنوات حبسا نافذا عن تهمة حيازة المؤثرات العقلية بغرض البيع، بالإضافة إلى جنحة انتحال وظيفة عسكرية، وعام حبسا نافذا في حق الطبيب المتهم الثاني في القضية.