طبيب يُشكك بإصابة الأميرة كيت بالسرطان!

أعلنت أميرة ويلز كيت ميدلتون يوم الجمعة، عبر مقطع فيديو عن إصابتها بمرض السرطان، إلا أن طبيبًا أمريكيًا شكك في ذلك، بينما اعتبر مغردون أن الفيديو جرى تعديله بالذكاء الاصطناعي.

وكشفت ملكة بريطانيا المستقبلية في الفيديو الذي تصدر عناوين وسائل الإعلام، أنها في المراحل الأولى من العلاج الكيميائي الوقائي.

وأثار هذا الإعلان، ردود فعل واسعة في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تمنى الكثيرون لها الشفاء العاجل.

بينما شكك آخرون بحقيقة الفيديو الذي ظهرت فيه أميرة ويلز بعد غياب. مُعتبرين أنه مقطع جرى التلاعب به، واستخدم فيه فيديو قديم كانت قد ظهرت فيه عام 2016.

وقال صاحب حساب “Maze of Deception”، على منصة إكس: “أستطيع أن أقول إن هذا مزيف 100٪. هذا الفيديو الذي يصور كيت ليس حقيقيا! تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي”.

وأضاف “أن الخلفية لا تتحرك حتى عند تسريعها، ويبدو صوتها (كيت) مثل Alexa/robotic. وتدرج الألوان يرتفع وينخفض لإعطاء وهم الشمس. هذا شرير جدا!”

كما استخدم أحدهم بعض المواقع التي تكشف ما إذا كانت الصور أو الفيديوهات الملتقطة، معدلة باستخدام الذكاء الاصطناعي. ليتبين أن النسبة في فيديو كيت، تفوق الـ90 بالمئة.

بينما أكد صناع “فيديو كيت” لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، أنه لم يـكن هناك أي تلاعب باللقطات التي ظهرت بها أميرة ويلز.

وشددوا على أن استوديوهات BBC لم تشارك بنقل الرسالة أو توزيع الفيديو، ولم تقم بإجراء أي تعديلات عليه.

ومن جهة أخرى، شكك جوناثان راينر، وهـو أستاذ الطب في جامعة جورج واشنطن. بقول كيت إن الأطباء اكـتشفوا إصابتها بالسرطان بعد خضوعها لعملية جراحية في بطنها. مشددًا على أن ذلك لا يتناسب مع وجهة نظر طبية.

وقال راينر في تصريحات صحفية، إنه عندما يخضع الأشخاص لأي عملية جراحية فإنهم عادة لا يذهبون إلى أي “جراحة استكشافية” أخرى.

ويمكن تأكيد المرض مهما كان من خلال الاختبارات الطبية وعمليات تصوير مكثفة مثل فحوصات CAT والتصوير بالرنين المغناطيسي.

وقالت كيت ميدلتون إن الفحوصات التي أجريت لها بعد العملية أظهرت أنها تعاني من السرطان.

وأضافت “لذلك نصحني فريقي الطبي بضرورة الخضوع للعلاج الكيميائي الوقائي.. وأنا الآن في المراحل الأولى من هذا العلاج”.