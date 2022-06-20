طبيب وشبه طبي ومنظفة يتلقون رواتبهم دون مزاولة عملهم بالمستشفى الجامعي في قسنطينة

ملف القضية تمت إحالته إلى وكيل الجمهورية

أكدت مصادر أمنية مطلعة لـ “النهار” بأن الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن قسنطينة، قد أحالت ملف التحقيق الخاصة بقضية تبديد الأموال العمومية التي تم تقديرها بملايين السنتيمات، إلى وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة لاستكمال الإجراءات القضائية.

والتي تخص تسديد المرتبات الشهرية لطبيب مختص في التخدير وموظفة شبه طبي ومنظفة يعملون في المركز الاستشفائي الجامعي “ابن باديس”. وذلك لمدة زمنية تجاوزت السنة لم يمارسوا خلالها مهامهم على مستوى مصلحة العلاج الفيزيائي ومصالح طبية أخرى.

حيث تم كشف اللثام عن هذه القضية، إثر تلقي مصالح الأمن لـ “رسالة مجهولة” مطلع سنة 2021 . حيث تم استغلال المعلومات التي حملتها وبالتفصيل. وكشفت عن وجود طبيب مقيم مختص في التخدير بمصلحة العلاج الفيزيائي بالمركز الاستشفائي الجامعي “ابن باديس”.والذي تلقى مرتبه لمدة 16 أشهر كاملة وبصفة مستمرة ودائمة، في الوقت الذي غادر فيه المعني التراب الوطني باتجاه فرنسا. ونفس الشيء بالنسبة لتقنية سامية في الشبه الطبي. والتي تعمل في إحدى المصالح الطبية الاستعجالية التي تقاضت مرتبها الشهر لأكثر من السنة. في الوقت الذي تعمل فيه في إحدى العيادات الطبية الخاصة، نفس الشيء بالنسبة لإحدى العاملات المهنيات في الدرجة الأولى “منظفة”. والتي تلقت هي الأخرى مرتبها الشهري لمدة سنة كاملة دون أن تحضر إلى مكان عملها.

وهو ما أكدته الوضعيات المالية على مستوى المصلحة المعنية التي تتمثل في خزينة المركز الاستشفائي الجامعي “ابن باديس”. والتي خضعت لمعاينة الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بالأمن الولائي. التي قامت باستدعاء الأطراف المعنية من مسؤولين إداريين وبالمصلحة المالية وموظفين وغيرهم إلى المصلحة. وتم إخضاعهم لمجريات التحقيق الابتدائي بسماعهم على محاضر رسمية. بشأن التجاوزات الخطيرة التي استهدفت المال العام من خلال تسديد مرتبات مالية لموظفين تغيبوا أو غادروا مناصب عملهم. وهو ما يدخل في نطاق جرائم الفساد وسوء التسيير. حيث أنهت الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بالأمن الولائي مجريات التحقيق الابتدائي مؤخرا. وأحالت محاضر السماع وملف القضية إلى العدالة التي ينتظر أن تشرع في الإجراءات القضائية قريبا.