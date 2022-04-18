طبيش يكشف تفاصيل برنامجه الرمضاني وحقيقة سرقة فانونسه السحري

كشف يحيى طبيش في في برنامج زابينغ رمضان تفاصيل برنامجه الرمضاني وكذا توقيف التسجيل لـ4 ايام بسبب فانوسه السحري.

واوضح طبيش ان حقيقة برناماج فانوسه السحري ان شخصية علاء الدين تأتي من الزمن البعيد .ليكتشف الزمن الحالي من خلال التجول عبر المناطق العربية. خاصة في شهر رمضان مع إكتشاف الثقافة البلاد سواء كانت سياحية سياسية أوتاريخيا.

وتابع طبيش ان برنامجه تحفيزي كذلك أين يمكن من خلاله ربح عبر كل الولايات قطعة ذهبية

وحول حقيقة سرقة الفانوس قال طبيش أنه إعتقد ان الفانوس سرق منه حيث كان بولاية بجاية وإندهش الناس من المشهد. وعلى غثر ذلك إجتمع عدد كبير من الناس حولنا من اجل التصوير وأضاف طبيش أنه نسي الفانوس فوق سقف أحد السيارات.

وواصل طبيش تحت الضغط الذي تعرضنا إليه ركبا السيارة دون الإنتباه ان الفانوس غير موجود ولهذا السبب توقف التسجيل البرنامج لـ4 ايام. ومن خلال زابينغ رمضان حيا الطفلة شيماء من بجاية التي عثرت على الفانوس واعادته لطبيش.

طالع ايضا: زابينغ رمضان .. بالفيديو: الممثلة مفيدة عداس تصفع يحىي طبيش على المباشر

تطرفت حصة زابينغ رمضان في عددها ليوم الخميس إلى موضوع الجرأة في مجال التمثيل والعمل السنيمائي خلال الشهر الفضيل.

وخلال الحصة قدّم ضيوف بلاطو زابينغ رمضان أراءهم حول هذا الموضوع حيث إختلفت بين العادي والمعارض.

وقالت الممثلة مفيدة عداس أنها لا تعارض الأدوار الجريئة مثل إغتصاب المجانين والعنف والغرض هو توصيل رسالة إنسانية. من جهة أخرى دعت مفيدة إلى تجنب المشاهد الجريئة خلال الشهر الفضيل.وأكدت مفيدة ان الفن هو مرآة للمجتمع وهناك ظواهر تتطلب الجرأة.

وعلى المباشر قام كل من الفنان يحىي طبيش والممثلة مفيدة عداس بتقديم عرض حول الجرئة. أين قال طبيش أنه لا يعارض تعرضه للصفع في الادوار مثلا. وعلى إثر ذلك إغتنمت الممثلة عداس الفرصة وطلبت منه القيام بذلك على المباشر. وذلك من خلال عرض تقوم فيه مفيدة بدور الأم التي لا يعجبها تسريحة شعره وعاقينته بالصفع.

وتقبل الفنان يحىي طبيش الصفعه من طرف مفيدة بحكم أنه لا يعارض الأمر معتبرا إياه عمل فني الهدف منه توصيل رسالة.

أما بخصوص موضوع اليوم أكد الممثل أمين يالاس عارض بشدة تقديم الادوار الجريئة قائلا: أنا لاأمثل الأدوار الجريئة إحتراما لعائلتي.

كما لم يعارض الممثل نجيب بوسواليم المشاعد الجريئة في العمل السنيمائي قائلا:” نقدر نقبل الادوار الجريئة في هذه الحالة فقط..”