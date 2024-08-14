طبي: أكثر من 17 ألف محبوس إستفاد من الإفراج المشروط

كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن أكثر من 17.400 محبوس إستفاد من تدابير الإفراج المشروط منذ بداية السنة الجارية. بفضل برامج إعادة الإدماج الإجتماعي الهادفة إلى مكافحة الجريمة والحد من ظاهرة العود.

وقال الوزير خلال إشرافه بالمؤسسة العقابية للقليعة على تكريم المتفوقين الأوائل في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط من المحبوسين. رفقة وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي. إنه بغرض تشجيع الإنخراط في برامج إعادة الإدماج الإجتماعي الرامية إلى مكافحة الجريمة والحد من ظاهرة العود. تقرر تفعيل الإفراج المشروط بشكل أكبر.

وأضاف طبي، أن النظام العقابي الجزائري يولي لإعادة إدماج المحبوسين إجتماعيا أهمية بالغة من الرعاية. تتجسد من خلال آلية الإفراج المشروط المندرجة ضمن أنظمة تكييف العقوبة بهدف تحفيز وتشجيع المحبوسين. الذين يثبتون حسن السيرة والسلوك الإنخراط في مختلف برامج إعادة الإدماج. مشددا على أن الإفراج المشروط يعد آلية فعالة للعودة المتدرجة للمجتمع بمتابعة من قضاة تطبيق العقوبات والمصالح الخارجية.

وبخصوص الموسم الدراسي الأخير، قال وزير العدل إنه سجل إرتفاعا ملحوظا في النتائج المحققة لدى فئة المحبوسين مقارنة بالموسم الدراسي الماضي. لافتا إلى أن نسبة نجاح النزلاء في شهادة البكالوريا 2024 فاقت 63 بالمائة من إجمالي المشاركين ضمن هذه الفئة.