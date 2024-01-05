طبي: الحكومة منحت رخصة استثنائية لتوظيف 500 طالب قاضٍ سنوياً على مدار 3سنوات

أشرف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي يوم أمس بمقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة على حفل تخرج الدفعة 26 للطلبة القضاة وتتكون الدفعة من 145 قاضي من بينهم 31 قاضي عسكري حيث تكريم 10 طلبة قضاة الأوائل تتقدمهم الطالبة القضاية تازير آمنة,إلى جانب كل من الطلبة القضاة قارة مصطفى ليلى ,حمدود محمد الشريف, بالي آمنة , بلوطي ريان , فريك سامية بوقرة علاء الدين ,رحيم ريان ,مقداد خديجة ,تومي وائل.

الحفل حضره كل من عبد الكريم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة العليا و النقيب الوطني للمحامين ,و كذلك إطارات من وزارة العدل.

هذا و قد تم تسمية هذه الدفعة 26 باسم المجاهد المرحوم صالح رحماني نظيرا لما قام به طيلة مساره المهني بصفته إطارا بالدولة و مستشارا بالمحكمة العليا و عرفنا لجهاده من اجل تحرير الجزائر بصفته أيضا عضو بجيش التحرير الوطني

هذا و قد صرح وزير العدل عبدالرشيد طبي في هذه المناسبة ان التكوين القاعدي للطلبة القضاة عرف تطوراً ملحوظا من خلال انتهاج بيداغوجية جديدة في مدة التكوين، و مراجعة البرامج التكوينية خاصة للتدريبات الـميدانية، فضلاً عن تسخير الـموارد المادية اللازمة لذات الغاية.

وأضاف وزير العدل عبدالرشيد طبي ان الحكومة منحت رخصة استثنائية لتوظيف 500

طالب قاضٍ سنوياً على مدار ثلاث سنوات من سنة 2023 إلى سنة2025 أي بمجموع 1500 طالب قاضٍ وسيلتحق بالمدرسة ابتداءً من الأسبوع القادم، الدفعة الأولى من هذا البرنامج (وهي الدفعة 29).

مؤكدا في ذات السياق أنَّ العدالة هي صمام أمان الـمجتمع، و أن مسؤولية القاضي المتمثلة في تطبيق القانون تطبيقا سليما هي مسؤولية نبيلــــــــة وثقيلة و شاقة في نفس الوقت، كما أنها أمانة تستوجب التقيّد بالالتزامات والصفات التي كرسها القانون الأساسي للقضاء و مدونة أخلاقيات مهنة القضاء، وما ينطويان عليه من مبادئ السلوك القضائي السليم، وشروط محافظة القضاء على هيبته و كرامته و ثقته لدى الـمواطن.

وفي الأخير دعا وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي السيدات والسادة القضاة المتخرجين بضرورة التحّلي بالاستقامة والحياد والالتزام باحترام شرف المهنة والابتعاد عن كلّ ما يمس بنُبلها

وهيبتها والاستمرار في تطوير مهاراتهم ومداركهم العلميّة , كما هنئهم على ساعات الـمثابرة التـي نالوا بها شرف النجاح، و على لحظات الجدّ و الكدّ الـتي تخطوا بها عتبة التحدّي ليكسبوا رهان الفوز متمنيا لهم التوفيق و النجاح في مسيرتهم المهنية .

نجيبة سماي