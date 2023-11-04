طبي.. المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنية للقضاة يتكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية

دعا وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم السبت من مقر وزارة العدل أن اجتماعه بالرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف. واطارات الإدارة المركزية بمقر وزارة الى تثمين بتثمين الموارد البشرية. باعتباره الأداة الحقيقية لتحقيق التنميةومصدر التخطيط والتطوير وعنصر تشغيل .وتوظيف لباقي الموارد المادية المتاحة ويساهم مساهمة فعالة في تحقيق أهداف المجتمع .

وقال طبي، إن تثمين الموارد البشرية من أهم المحاور التي التركيز عليها في هذا اللقاء أو في لقاءاتنا السابقة. منوها رؤساء للجهات القضائية بالدور الذي ينبغي أن يؤدوه سواء من حيث المرافقة والحوار والتوجيه البناء. ويشمل ذلك كل من القضاة والموظفين على مختلف وظائفهم ودرجاتهم.

ففي الجانب، المرتبط بالقضاة فحسب الوزير تمّ الحرص على مواصلة مد قنوات الحوار. من خلال عقد اجتماع دوري مع المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنية للقضاة. والسعي للتكفل بالانشغالات المهنية والاجتماعية التي تم التعبير عنها.