طبي: تدعيم القضاء بفروع ستتحول إلى محاكم كاملة

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، على إنشاء فروع للمحاكم في عدّة مناطق. وذلك بهدف تقريبها من المواطنين بشكل مؤقت إلى غاية إنشاء محاكم كاملة. مبرزاً أنّ هذه الفروع تتوفر على كامل الإمكانيات التي تمكّن من ممارسة النشاط القضائي.

وقال طبي خلال زيارته إلى ولاية المسيلة، إنّه تمّت مراعاة كثافة النشاط القضائي عند إنشاء هذه الفروع. وذلك بناء على الإحصائيات المسجلة في المحاكم، والجانب الجغرافي.

ولدى تدشينه لفرع محكمة عين الحجل التابع لمحكمة سيدي عيسى بالمسيلة. أفاد الوزير أنّ هذه الفروع ستمكّن من تيسير حق اللجوء إلى القضاء وتقريب العدالة من المواطنين. إضافة إلى تخفيف عناء التنقل لدى المتقاضين. داعي منتسبي سلك العدالة إلى ضرورة التكفل الجيد بالمواطنين والرفع من الأداء تماشيا مع التطورات الحاصلة في القطاع خدمة للصالح العام.

وفي الشق المتعلق بإنجاز المنشآت القضائية، دعا طبي إلى تجنب الأخطاء المسجلة سابقا في الإنجاز مع ضرورة الحرص على متابعة مختلف مراحل إنجازها.

وكان وزير العدل حافظ الأختام باشر زيارة العمل والتفقد إلى ولاية المسيلة بمعاينة أرضية مشروع إنجاز مقر جديد لمحكمة سيدي عيسى، ليشرف بعدها على تدشين فرع محكمة عين الحجل مع وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز ناد للمحامين بعاصمة الولاية.