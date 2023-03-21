طبي: صيادلة إنخرطوا في شبكات إجرامية لايحميهم القانون

قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن هناك بعض الصيادلة إنخرطوا في شبكات إجرامية من خلال المخدرات.

وأشار وزير العدل خلال رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أن قانون العقوبات الجديد سيتكفل بقضية حماية الصيادلة. والذي سيعرض قريبا على الحكومة. مشيرا إلى أن القانون الجديد يتناول الشعوذة وممارسي الصحة العمومية وغيرها من القضايا المثارة اليوم في المجتمع.

وأكد الوزير أن هناك بعض الصيادلة انخرطوا في شبكات اجرامية، والقانون لا يحميهم. مشيرا إلى ضرورة حتمية رقمنة وصفات العلاج، حتى نتحكم في المعطيات.

ومن ناحية العقوبات أكد وزير العدل قائلا:” لا نغلق باب رحمة الله، من اخطأ نعطيه فرصة لتصحيح مساره. خاصة إذا كان حدث قاصر، علينا علاجهم في مراكز خاصة، لا هي سجون ولا هي مستشفيات، بل مزيج.