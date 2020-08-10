طبي عبد الرشيد: مكافحة الفساد هي من صلب اهتمام الشعب

قال الرئيس الأول للمحكمة العليا طبي عبد الرشيد إن الحركة الأخيرة في سلك العدالة تأتي إستجابة لتطلعات المواطنين المعبر عنها خلال الحراك المبارك.

وأضاف طبي عبد الرشيد، خلال تنصيب رئيس مجلس قضاء المدية والنائب العام لمجلس القضاء المدية، أن تطلعات المواطنين كانت ترمي إلى التغيير الإيجابي واستحابة لمطلب الحراك لمكافحة الفساد ، فمكافحة الفساد هي من صلب اهتمام الشعب.

وأشار طبي إلى أن معركة مكافحة الفساد على المستوى المحلي لابد ان تعرف وتيرة سريعة كما هو الحال بالنسبة لمعالجة مكافحة الفساد على المستوى المركزي ، وهذه التغييرات جاءت لللتكفل بكل الملفات الفساد على المستوى المحلي.

وأضاف ذات المتحدث مخاطبا النخب أن يتحلوا باليقضة لكل من يتربص بالجزائر خاصة في الظروف الحساسة التي يمر بها العالم.