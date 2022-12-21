طبي: قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب سيحمي الإقتصاد الوطني

كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. سيعزز آليات حماية الإقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هذا الشكل الخطير للإجرام.

وخلال عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، قال طبي أن مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. يأتي في إطار مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية. وتكييف منظومتنا القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والإتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر. مشيرا إلى أنه سيعزز في نفس الوقت آليات حماية الإقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هذا الشكل الخطير للإجرام.

كما أشار طبي إلى أن مشروع القانون ينص على إلزام الخاضعين باتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. والتي يتعين أن تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطتهم وطبيعة الخطر. كما يلزمهم بوضع برامج وتدابير تطبيقية تعتمد على النهج القائم على المخاطر لمكافحة هذه الجرائم ويكلّف هيئات الرقابة والإشراف بمتابعة تنفيذها.

وأوضح الوزير في هذا السياق أن الأمر يتعلق بالمؤسسات المالية التي تمارس لأغراض تجارية أنشطة أو عمليات باسم أو لحساب زبون. على غرار تلقي الأموال والودائع الأخرى القابلة للإسترجاع. القروض أو السلفيات وغيرها من العمليات الأخرى”.

كما يخص الأمر أيضا المؤسسات والمهن غير المالية التي “تمارس نشاطات غير تلك التي تمارسها المؤسسات المالية. بما في ذلك المهن الحرة المنظمة مثل المحامين. عند قيامهم بمعاملات ذات خصائص مالية لحساب موكليهم والموثقين والمحضرين القضائيين. ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة وغيرهم من الملزمين بتطبيق التدابير الوقائية بما فيها القيام بالإخطار بالشبهة.

طبي: عدم إثبات الجريمة الأصلية تتم المتابعة بجريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية

وأبرز في نفس الوقت ضرورة إتخاذ الجمعيات والمنظمات غير الربحية قواعد التصرف الحذر، لاسيما الامتناع عن قبول التبرعات والمساعدات المالية مجهولة المصدر أو المتأتية من أعمال غير مشروعة أو من أشخاص أو تنظيمات أو هياكل. ثبت تورطهم داخل تراب الجمهورية أو خارجه في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية وكذا الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدية دون رخصة من الوزارة المختصة”.

كما تطرق الوزير الى أهمية “الإبلاغ عن العمليات المشبوهة”. مشيرا إلى أن مشروع القانون “يلزم الخاضعين بإبلاغ الهيئة المتخصصة (خلية معالجة الاستعلام المالي) بكل عملية يشتبه بأنها تتعلق بأموال متحصل عليها من جريمة أصلية أو مرتبطة بتبييض الأموال أو لها علاقة بتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”.

وينص المشروع من جانب آخر على “توسيع مجال التعاون الدولي في كل ما يتعلق بطلبات التحقيق والإنابات القضائية الدولية وتسليم الأشخاص المطلوبين. وكذا بين الهيئة المتخصصة الجزائرية وهيئات الدول الأخرى التي تمارس مهام مماثلة مع مراعاة المعاملة بالمثل”.

وعن مضمون الأحكام الجزائية، قال طبي أن المشروع يقترح “مراجعة الأحكام الجزائية الواردة في القانون السابق. كما يجرم أفعال جديدة. إذ ينص على أنه في حالة عدم إثبات ارتكاب الجريمة الأصلية تتم المتابعة بجريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية.

كما يتضمن عدة تعديلات أخرى تتعلق لاسيما بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة. إذا كانت تشكل عائدات ناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وبتنفيذ الطلبات الصادرة عن دولة أجنبية والرامية لمصادرة الأموال الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور