طبي يجتمع السبت القادم مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية

يجتمع وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، يوم السبت 23 أكتوبر 2021 ما بعد الظهر، بمقر وزارة العدل، مع السادة الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية (48)، بحضور إطارات الإدارة المركزية.

ويعتبر هذا الإجتماع الأول من نوعه لهذه السنة القضائية، علما أنه سيتناول مواضيع ذات العلاقة بتحسين نوعية العمل القضائي وتطوير مستوى أداء مرفق العدالة.

في هذا الإطار سيتم التطرق في مجال العمل القضائي إلى إدارة الدعوى العمومية في قضايا الفساد والتعامل مع الرسائل المجهولة وقضايا المساس بالنظام العام، تقييم نظام المثول الفوري ونظام المحاكمة عن بعُد.

وفي مجال تحسين الخدمات المرفقية سيتم تدارس الكيفيات العملية لتطوير عصرنة القطاع ورقمنته. وتحسين التسيير الإداري والمالي للجهات القضائية والمؤسسات العقابية.