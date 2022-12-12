طبي يدعو إلى تمثيل عادل ومتكافئ لكل الأقاليم الإفريقية في المنظومة الدولية

دعا وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي خلال مشاركته في أشغال الدورة الثامنة العادية للجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية التابعة للاتحاد الإفريقي بأديس ابابا. إلى تمثيل عادل ومتكافئ لكل الأقاليم الإفريقية في المنظومة الدولية.

وأفاد بيان للوزارة، أن وزير العدل عبد الرشيد طبي، أكد في تدخل له خلال هذه الدورة، أن اللجنة الوزارية للإتحاد الإفريقي المعنية بالترشيحات الإفريقية داخل المنظومة الدولية يجب أن تمثل كل الأقاليم الإفريقية بصورة متكافئة وعادلة.

وبالنسبة للبرتوكول الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن الجوانب المحددة للحق في الجنسية والقضاء على مشكلة انعدام الجنسية في إفريقيا. أشار طبي إلى أن أحكامه “لم تنضج بعد”. مقترحا بهذا الخصوص أن “يعاد إلى اللجان المتخصصة للمزيد من الدراسة. وايجاد توافق أكثر بين الدول الإفريقية حول كل المسائل التي يتضمنها”.

كما أوضح البيان أن أشغال الدورة الثامنة العادية للجنة الفنية المتخصصة للعدل والشؤون القانونية التابعة للاتحاد الإفريقي على المستوى الوزاري التي تتواصل أشغالها لليوم الثاني على التوالي تبحث العديد من المواضيع. من بينها قواعد الإجراءات للجنة الوزارية المعنية بالترشيحات الإفريقية داخل المنظومة الدولية. بالإضافة كذلك إلى النظام الأساسي لمركز التدريب الإفريقي للإحصاء ومعهد الإتحاد الإفريقي للإحصاء. وكذا بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن الجوانب المحددة للجنسية والقضاء على مشكل إنعدام الجنسية في إفريقيا.

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