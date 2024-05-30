طبي يستقبل الممثلة الدائمة للجنة الدولية للصليب الأحمر

استقبل وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الخميس، بمقر وزارة العدل، فاليري أوبير. الممثلة الدائمة للجنة الدولية للصليب الأحمر بمناسبة نهاية مهمتها بالجزائر.

واستعرض الطرفان واقع علاقات التعاون بين الجزائر واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما تم في هذا اللقاء تقييم عمل اللجنة مع قطاع العدالة. سواء في إطار اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أو في مجالي السجون والتكوين.

وفي هذا الإطار، نوّهت فاليري أوبير بمستوى التعاون والتنسيق مع المؤسسات المعنية والمجهودات المبذولة من طرفها. للتكفل بمختلف التوصيات بالاضافة إلى الزخم الذي عرفته الفعاليات. التي شاركت فيها مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

وبالمناسبة عبر الوزير عن شكره للممثلة الدائمة عن المجهودات التي بذلتها. طيلة فترة عملها بالجزائر، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مهامها الإنسانية النبيلة.