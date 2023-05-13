طبي يعزي عائلة رئيس المجلس الدستوري الأسبق بلعيز

عزّى وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، اليوم السبت، عائلة المرحوم رئيس المجلس الدستوري الأسبق الطيب بلعيز.

والذي وافته المنية ،صبيحة اليوم، بولاية وهران، وجاءفي نص التعزية عبر الصفحة الرسمية لوزارة العدل على “ايسبوك”:

“على إثر ورود خبر وفاة المغفور له بإذن الله، المرحوم الطيب بلعيز، وزير العدل حافظ الأختام، وزير الداخلية والجماعات المحلية ورئيس المجلس الدستوري سابقا، بعث عبد الرشيد طبي وزير العدل، حافظ الأختام برسالة تعزية إلى عائلة الفقيد، متضرعا فيها إلى الله أن يكرم مثوى الفقيد ويطيّب ثراه، وأن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون”