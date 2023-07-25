طبي يستقبل مساعدة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بالمنظمات الدولية

استقبل عبد الرشيد طبي وزير العدل، حافظ الأختام، بمقر الوزارة، ميشال سيسون، مساعدة كاتب الدولة الأمريكي المكلفة بالمنظمات الدولية.

وحضر اللقاء سعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر اليزابيث أوبين.

وحسب بيان وزارة العدل، فقد تناول الطرفان واقع العلاقات الثنائيّة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية خاصة في المجال القضائي وسبل تعزيز التعاون على مستوى المنظمات الدولية.

وبالمناسبة قدّمت ميشال سيسون الدكتورة صارة كليفلند مرشّحة الولايات المتحدة الأمريكية في محكمة العدل الدولية.

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