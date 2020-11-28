طحكوت: أردت الإستثمار لخلق مناصب الشغل لا أعرف زوخ وليس لي علاقة مع أحد

تتواصل مجريات محاكمة الوالي الأسبق للجزائر العاصمة عبد القادر زوخ بمحكمة تيبازة، وشرع رئيس الجلسة في استجواب الشاهد في القضية محي الدين طحكوت

القاضي ينادي على طحكوت محي الدين

القاضي يطلب منه اداء اليمين

القاضي: هل عندك علاقة مع زوخ هل دهبت اليه للمكتب ؟

طحكوت محي الدين : لم اكلمه في الهاتف

طحكوت : ذهبت إليه مرة واحدة فقط بسبب مشكل عقار تم منحه لي عملت الطعن وضعت الطعن الخاص بالتقييم بخصوص القطعة الأرضية بباب الزوار

طحكوت: فيه كوابل كهربائية لايمكن استغلاله وتم منح لي العقار في إطار الإستثمار.

طحكوت: سيدي الرئيس العقارات استثمرت فيهم

القاضي : نتكلم عن العقارات اللي كنت عامل فيهم عقد الايجار في التحقيق قيمة العقار تعرفها قبل ما يصدر القرار 1417.

القاضي: أنت كنت تعرف قيمة التقييم و كانت عندك علاقات في الإدارة الجزائرية

طحكوت : سيدي الرئيس هذا مبلغ الاتاوات غير صحيح

القاضي: مصاريف التهيئة أكثر من 14 مليار للقطعتين الواقعتين باب الزوار لماذا لم تدفع اشغال التهيئة

طحكوت : سيدي الرئيس لم تكن لدي رخصة البناء

القاضي : أصدر لصالحك قرار الامتياز زائد عقد الامتياز مشهر كانت عندك الحقوق العقارية متعلقة بحق الإمتياز لم تدفعها وهذه مخالفة للقانون

زوخ: لم يكن لدي رخصة البناء ولدي كل المراسلات

القاضي: منذ سنة 2014 لم يكنهناك رخصة البناء لماذا لم تتنازل عليه

طحكوت : لم يكونوا يتعاملوا معي مباشرة وهذه القطعة غير صالحة للبناء

القاضي: القطعة الأرضية بزرالدة بمنطقة التوسع السياحيلم تتوفر فيه الشروط القانونيةكيف أخذت هذا العقار

طحكوت: عقد العقار ألغيناه والعقار أخذته في إطار الإستثمار سيدي الرئيس هو قابل للاستثمار و وهناك خبرة أنجزها مكتب دراسات اسباني

القاضي: من منح لك القرار هل المتهم زوخ؟

طحكوت: انا ليس لدي أي علاقة مع أي أحد نحن نضع ملفات الاستثمار في مديرية الصناعة

القاضي: الترخيص في منطقة التوسع السياحي بزرالدة من منح لك الترخيص هل الوالي السابق زوخ أم جهة أخرى

طحكوت : أنا ليس لدي علاقة مع الوالي السابق زوخ نضع الملف في مديرية الصناعة وزرازة السياحة تمنح لنا الرخصة

وكيل الجمهورية: ماهو المشروع الذي أردت إنجازه

طحكوت : مركب سياحي كان سيوفر 800 منصب شغل وكان عندنا عائق تقني بخصوص مياه البحر تحت العقار.

وكيل الجمهورية : الأوعية العقارية التي منحت لك في اطار الاستثمار هل المشاريع الاستثمارية التي كنت قد برمجتها هل جسدتها في الواقع ؟

طحكوت : نعم تم تجسيدها في الواقع

القاضي: في المقابل الخبرة أثبتت انك لم تنجز كل المشاريع هناك مشاريع مثل مشروع شلغوم بمنطقة النشاطات بقايدي ماذا تقول عنه ؟

طحكوت: هذا شلغوم في سنة 2011 ليس لديه علاقة مع الوالي زوخ.

وكل العقارات التي استفدت منها في إطار ترقية الإستثمار حققت المشاريع طبقا لدفتر الشروط منها عقار اخر ى بباب الزوار لإنجاز مقر مؤسستي طحكوت محي الدين بشخص الطبيعي.

طحكوت: انا دخلت في نزاع عقاري بسبب هذا العقار سيدي الرئيس

طحكوت محي الدين: طلبت رخصة البناء و تم رفضها

القاضي: أنت لم تدفع مبلغ الاتوات في أطار الاراضي التي استفذت منها في إطار الاستثمار

طحكوت: لاسيدي الرئيس أنا دفعت مبلغ الاتاوات

القاضي: نتنقل للنقطة الثانية بكراء الحافلات هل زوخ وعدك بكراء الحافلات التي جلبتها في سنة 2015

طحكوت : اقسم بالله ثلاث مرات ليس لدي اي علاقة مع زوخ

القاضي: دخلت لدى الوالي من أجل إبرام صفقة جديدة مع ايتوزا سنة 2015 وهل عملت تعديل ثمن كراء الحافلة من 15000 إلى زوج ملايين سنتيم.

طحكوت: أقسم بالله أنني لم أتدخل لدى زوخ و لم أعمل أي تعديل لثمن كراء الحافلات

القاضي : بخصوص كراء 160 حافلة جديدة؟

طحكوت : ليست لدي اي فكرة بخصوص اضافة 160 حافلة

طحكوت: لكي اوضح الامور عملت طلب للوالي زوخ وكان لابد أن يجيبني و عملت طلب لمديرية املاك الدولة من أجل تخفيض تقييم سعر الاتوات

القاضي: هل التخفيض كان سبعين بالمئة أم ثلاثين بالمئة؟

طحكوت: التخفيض كان سبعين بالمئة ومن المفروض يخفضولي الى تسعين بالمئة لأن الأرض غير صالحة للبناء أصلا

وكيل الجمهورية : بعد استجواب زوخ صرح بناءا على تقرير الخبرة و المعاينات الميدانية انك انت و غيرك من المستثمرين لم تنجزوا المشاريع ماهو جوابك النهائي

طحكوت: أنا نجزت مشاريعي الا القطعة الأرضية بزالدة فيها المشكلمياه البحر تحت الارض.

طحكوت: هناك مشروع اخر في باب الزوار في سنة 2019 مشروع مقر خاص بي تاعي وقعت لنا عراقيل لم أستطع حلها لأنني دخلت للسجن

القاضي ينادي على الشاهد زعلان عبد الغني