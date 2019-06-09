طحكوت أمام قاضي تحقيق محكمة سيدي محمد

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طحكوت أمام قاضي تحقيق محكمة سيدي محمد
بقلم نسرين محفوف

سيتم اليوم الأحد، الاستماع الى رجل الأعمال محي الدين تحكوت ، ممثل سيارات Hyundai الكورية الجنوبية ، من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة.

وحسب ما أورده موقع الجزائر 24، الناطق بالفرنسية، فإن الدرك الوطني لباب جديد، قد أجرى منذ عدة أسابيع، تحقيقات مع رجل الأعمال، فيما يخص الحصول على مزايا  في السنادات المتعلقة بتركيب السيارات.

وبالإضافة لمحي الدين طحكوت، سيتم الاستماع أيضا إلى المديرين التنفيذيين للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (ANDI) من قبل قاضي التحقيق، حيث يشتبه في منحهم امتيازات غير قانونية لرجال الأعمال.
















          
           
        
    
        

        
        
      


      

      



  

    
    
    
  










  
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