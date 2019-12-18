طحكوت.. يوسفي.. زعلان ومحجوب أمام المستشار المحقق للمحكمة العليا

يمثل، اليوم الأربعاء، خمسة أسماء من رؤوس الفساد للنظام السابق، أمام المستشار المحقق للمحكمة العليا.

ويتعلق الأمر بكل من رجل الأعمال محي الدين طحكوت، المتابع في قضايا الاستفادة من امتيازات غير مبررة.

بالإضافة إلى تهم تتعلق بملفات الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار “أندي”، وملف الخدمات الجامعية و”إيتوزا”.

ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي المتابع، بجنحة منح إمتيازات غير مبررة عمدا، وإبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية.

كما يستمع المستشار المحقق الى وزير النقل السابق عبد الغني زعلان، الذي تم تبرئته في قضية التمويل الخفي لحملة بوتفليقة الانتخابية.

ووزير الصناعة الأسبق بدة محجوب، المتابع بجنحة المنح العمدي لامتيازات غير مبررة.

بالإضافة إلى وزير التجارة سابقا عمارة بن يونس المتهم هو الآخر في قضايا فساد.