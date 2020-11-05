طحكوت : “يوسفي لم يقل الحقيقة وأنكر معرفتي به.. هاهو مصور معايا ومع الكوريين”

تعكر جو محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، وبعدما تهجم غاضبا على المتهم الوزير السابق يوسف يوسفي لاخفائه الحقيقة وتكتمه خلال تصريحاته امام المحكمة لانكاره ونفيه معرفته به.

وقال طحكوت غاضبا: “علاه ماقالش الحقيقة أمس، ها هو مصور معايا َومع الكوريين في مصنع تيارت”، وراح طحكَوت يظهر َويشهر بالصورة المكبرة من سجنه.

وأظهرت الصورة التي أشهرها طحكوت، الوزير السابق للصناعة يوسف يوسفي جنبا إلى جنب معه وعدد من المستثمرين الكوريين، خلال مشروع تركيب السيارات.

تصريحات طحكوت جعلت محامو يوسف يوسفي يردون ، لتكذيبه تصريحات موكلهم، ليقرر القاضي رفع الجلسة إلى غاية تهدئة الأمور.

وصرح طحكوت، للمحكمة أنه نشط في مجال تركيب السيارات وفق القانون، بعدما أودع ملفه خلال شهر أكتوبر في 2016 مستوى الوكالة الوطنية للاستثمار والتطوير، بمبلغ 500مليار دج.

وتم تحويل ملفه في ديسمبر 2016 أين تم قبوله وتم منحه العلامة “هيونداي بـ 100 ألف سيارة وهذا وفقا لإتفاقية” لاندي”.

وأوضح طحكوت، أن الكوريين منحوا له العلامة من أصل 40 علامة يحوزونها، مذكرا في ذات السياق أن عدد السيارات المنتجة من 2017 إلى 2020، بحيث أحصى 80 ألف سيارة في 2017.

بالإضافة إلى 100 ألف سيارة في 2018، 120 ألف سيارة في 2019 ألف، و140 ألف سيارة في 2020.