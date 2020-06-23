طرابلسي: ” على محرز أن ينشئ مدرسة لتعليم اللاعيبين الكونترول “

أشاد اللاعب التونسي السابق حاتم الطرابلسي بالكونترول الخرافي لرياض محرز في مباراة الأمس أمام نادي بيرنلي.

وطالب محلل قناة beinsport من اللاعب الجزائري أن ينشئ مدرسة لتعليم اللاعبين الكونترول قائلا:

“لما نشاهد آداء محرز أمام بيرنلي وهو الذي كان موجودا في مباراة آرسنال السابقة و قدم آداءا رائعا تدرك أنه لاعب غير عادي, هذا اللاعب لو يمنح الفرصة للمشاركة في كل المباريات, سنرى محرز الذي كان في ليستر سيتي سابقا”

وأضاف: “لما تشاهد محرز في الكونترول الذي سجل منه الهدف الثاني, تدرك أنه من اللاعبين الذين يملكون مهارة كبيرة في الكونترول, هذه المهارة ليس المدرب التي أكسبها لمحرز بل هي غريزة فطرية, وأنا متأكد أن مستوى محرز يمثل 70 بالمائة فقط من مهاراته لأنه قادر على أن يقدم أكثر من هذا “.