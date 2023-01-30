طرح أجهزة للتدفئة وتسخين المياه مطابقة لقواعد السلامة

أعلن المدير العام للمنافسة بوزارة الصناعة، عبد العزيز قند، بأن قطاع الصناعة يعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة التجارة على طرح أجهزة للتدفئة و تسخين المياه تتطابق مع قواعد ومعايير السلامة والأمن.

وأورد قند خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، إن التطور الذي بلغته البلاد اليوم يمكننا من تفادي تكرار حوادث الإختناقات بالغاز.

موضحا أن الإمكانيات التقنية متوفرة اليوم من أجل استخدام أجهزة كفيلة بوقف تشغيل أجهزة التدفئة وأخرى تسمح بامتصاص تسرب الغاز.

وأشار ذات المسؤول، إلى أهمية مراجعة و تحيين اللائحة الفنية الخاصة بالسلامة و الأمن و الجودة و التي أصدرتها الوزارة عام 2015.

وكشف قند بان عدد المتعاملين في قطاع إنتاج وتصنيع أجهزة التدفئة يتراوح حاليا ما بين 10 إلى 12 منتجا. إضافة إلى 04 منتجين و صناعيين في مجال أجهزة تسخين المياه.

وقال إن نسبة الإدماج تقدر بـ 80 بالمائة فيما يتم استيراد باقي التجهيزات من الخارج وخصوصا الصين وإيطاليا.

و اعتبر بان هؤلاء المنتجين بإمكانهم تغطية حاجيات السوق الوطنية وقال إننا نسعى لإنشاء تكتل لهؤلاء المتعاملين لضمان الإلتزام بقواعد الجودة والسلامة.

كما كشف قند عن إعداد ملف من قبل المعهد الجزائري للتقييس من أجل الانضمام والحصول على الاعتماد من قبل المنتدى الدولي للتقييس.

مضيفا بأن المعهد الجزائري للتقييس لديه أكثر من 11 ألف مواصفة ويعكف على تحيينها سنويا. بحيث ينتج ما بين 700 إلى ألف مواصفة سنويا.

كما كشف المدير العام بأنه يجري حاليا الإعداد لإصدار المراسيم التنظيمية الخاصة بقانون القياسة رقم 17-09.0.

مشيرا إلى وجود مشروعين، الأول يتضمن إنشاء “دار الجودة ” وهي عبارة عن عمارة تتضمن 08 طوابق. تضم كل هيئات البنية التحتية للجودة لتسهيل العملية على جميع المتعاملين.

أما المشروع الثاني فيتمثل في إنشاء المرجع الوطني للقياسة وهو المخبر المرجعي للبلاد في مجال مطابقة الجودة.