تم طرح الجزء الثاني من فيلم “Moana”، أمس الخميس، بعد 8 سنوات من عرض الجزء الأول الذي حقق نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم”Moana” حول فتاة تُدعى “موانا” وهي الابنة الوحيدة لقائد الملاحين.

وتُقرر الفتاة الشروع في رحلة خطيرة خلال البحر لمساعدة عائلتها في مواجهة كارثة كبرى.

كما تواجه “موانا” خلال رحلتها العديد من التحديات والصعاب المتعلقة بالأرواح والآلهة.

أما في الجزء الثاني من فيلم “Moana” والذي تم ترشيحه لـ جائزة الأوسكار عام 2016، تظهر بطلة الفيلم “موانا” وطاقمها في مهمة للبحث عن جزيرة موتوفيتو المفقودة.

وبعد تلقي “موانا” نداءً غير متوقع من المستكشفين الذين سبقوها، تجد “موانا” نفسها في رحلة عبر البحار البعيدة. في مهمة لاستكشاف المياه الخطرة التي فقدت منذ زمن طويل.

وقالت الممثلة أولي كرافاليو، والتي تؤدي صوت الشخصية الرئيسية في الفيلم “موانا” بإنها أكثر من أميرة.

كما أضافت خلال تصريح لمجلة “EW”: “في عصرنا الحالي، نريد أن نرى امرأة شابة تصبح بطلة قصتها الخاصة لذا نعم، إنها أميرة. لكنها بطلة أيضا”.

يذكر أن الفنانة أولي كرافاليو تبلغ من العمر 24 عاما، وقالت لمجلة “بيبول”. بإن رحلة “موانا” في الجزء الجديد من الفيلم تمثل المرة الأولى في تاريخ ديزني التي يسمح فيها لأميرة بالتقدم في السن.

وأضافت: “لقد تغير صوتي منذ أن لعبت دورها عندما كنت في الخامسة عشرة من عمري. والآن أصبح صوتها مختلفا بعض الشيء.. والأغاني التي أغنيها تظهر أيضا جانبا مختلفا من نفسي”.