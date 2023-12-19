طرح تذاكر مباراة شباب بلوزداد وشباب قسنطينة عبر منصة تذكرتي

تم طرح تذاكر القمة المنتظرة، بين فريق شباب بلوزداد والضيف شباب قسنطينة التي ستجري ضمن الجولة 11 من البطولة.

وأعلن عن ذلك، عبر منصة “تذكرتي” الرقمية للمواجهة التي ستجري بملعب 5 جويلية الأولمبي. السبت 23 ديسبمر بداية من الساعة السادسة مساء.

ويسعى الفريق البلوزدادي. لرد الاعتبار لنفسه بعد التعادل المخيب الذي سجله القائد مختار بلخيثر و لاعبيه أمام نجم بن عكنون في المباراة التي جرت بملعب 20 أوت بالعناصر.

فيما يسعى أبناء الجسور المعلقة للتأكيد خاصة بعد الفوز الكبير أمام شبيبة القبائل في الجولة الماضية.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–