طرح تذاكر مباراة شباب بلوزداد وشبيبة الساورة عبر منصة تذكرتي

أعلنت إدارة شباب بلوزداد عن بداية بيع تذاكر المباراة المرتقبة بين شباب بلوزداد و الضيف شبيبة الساورة المبرمجة السبت القادم بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وكشفت أنه أتم طرح تذاكر المباراة، عبر منصة “تذكرتي” التي تدخل ضمن الجولة الخامسة عشر من منافسة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

كما نبهت إدارة السياربي، الجماهير بضرورة الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي على الويب، لان الرابط حجب من طرف الفايسبوك.

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