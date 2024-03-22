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الرياضة

طرح تذاكر مواجهة الخضر أمام جنوب إفريقيا للبيع

بقلم فيصل زيان بوزيان
طرح تذاكر مواجهة الخضر أمام جنوب إفريقيا للبيع
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أعلنت إدارة المركب الأولمبي محمد بوضياف، عن انطلاق عملية بيع تذاكر مواجهة المنتخب الوطني أمام جنوب إفريقيا الودية.

والتي ستجرى بملعب نيلسون مانديلا، يوم الثلاثاء المقبل، بداية من الساعة العاشرة ليلا.

وحسب بيان إدارة المركب الأولمبي عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”، فقد تم طرح تذاكر المواجهة عبر المنصة الرقمية “تذكرتي”.

يجدر الإشارة، تدخل هذه المواجهة في إطار دورة الفيفا الودية 2024 التي تحتضنها الجزائر.

Peut être une image de ‎football et ‎texte qui dit ’‎لا تفوت فرصة مشاهدة المباراة بين 22:00 جنوب إفريقيا الجزائر FIFA سلسلة مباريات فيفا الجزائر- 2024 (ودية) 26 مارس 2024 ملعب نيلسون مانديلا براقي 3 23 يوم 25 11 ساعة دقيقة ثانية‎’‎‎
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