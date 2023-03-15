طرح قلم حبر بسعر 30800 يورو

طرحت كل من Montblanc و Ferrari قلم مون بلان فيراري ستيلما SP3 بسعر 30 ألف و800 يورو.

ويدمج هذا التعاون بشكل مثالي مفاهيم المعرفة الخاصة بمون بلان مع التصميم المميز لفيراري.

وكما يقول نيكولاس باريتزكي، الرئيس التنفيذي لشركة مون بلان: “لقد حددنا مجموعة جديدة من أدوات الكتابة. التي تمزج بسلاسة بين هويتي فيراري ومون بلان. مع دفع حدود التصميم والابتكار في صناعاتنا على التوالي”.

ويحتوي القلم على سن من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، مزين بنقش SP3 الأصلي، غطاء يمثل حصان فيراري. للحصول على قبضة مريحة ، وقع الاختيار على التيتانيوم خفيف الوزن.

كما يحتوي على نظام تعبئة حبر ذهبي خالص، مخفي تحت شريحة، ولا يمكن رؤيته إلا إذا تمت إزالة هذه الأخيرة.