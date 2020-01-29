طرد متربص بعد اعتدائه على مستشار تربوي بثانوية في معسكر

أقدم أساتذة و إطارات ثانوية بودية – المتقن سابقا- بالمحمدية في ولاية معسكر على تنظيم وقفة إحتجاجية صبيحة اليوم تضامنا مع زميلهم الأستاذ الذي يشغل منصب مستشار بالتكليف التطوعي بعد تعرضه مساء يوم أمس لاعتداء عنيف من طرف شاب متربص داخل قاعة الأساتذة.

و استنادا إلى مصادر من المؤسسة، فإن المستشار كان قد وجه أمرا للمتربص لتولي قضاء بعض الأغراض قبل أن يحصل تلاسنا بينهما أفضى إلى الإعتداء عليه.

مصالح أمن الدائرة استمعت إلى إفادة الأستاذ الضحية و استدعت المتربص المعتدي.

بينما لم تتأخر إدارة الثانوية في اتخاذ قرار طرد المتربص مع القيام بإشعار مؤسسة مركز التكوين المهني رقيبة الغالي بحيثيات و دوافع طرده.

و عقب ذلك، عقدت إدارة الثانوية إجتماعا استثنائيا مع كافة الأساتذة و الإطارات المحتجين تناول انشغالاتهم وسبل حماية الأستاذ المربي فضلا عن مناقشة مشاكل المؤسسة البيداغوجية عموما.