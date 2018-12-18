طرد مدرسة أمريكية مسلمة من عملها لرفضها مقاطعة الكيان الصهيوني

طردت أمريكية مسلمة من عملها كمدرسة بولاية تكساس الأمريكية، وذلك بسبب رفضها التعهد بعدم مقاطعة الكيان الصهيوني.

المدرسة التي تدعى “بهية عماوي”، عملت كأخصائية تخاطب في إحدى مدارس مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس.

وتم طردها من عملها بسبب رفضها الموافقة على فقرة تتعلق بالكيان الصهيوني، أضيفت مؤخرا لعقد العمل.

وحسب وسائل إعلام محلية، تنص الفقرة على التعهد بعدم مقاطعة الكيان الصهيوني، أو المشاركة في أي عمل من شأنه الإضرار باقتصاده.

وعلى إثر هذا، قامت المدرسة عماوي، برفع دعوى قضائية ضد المدرسة، تتهمها فيها بإنتهاك حق حرية التعبير.