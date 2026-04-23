طرد مستأجري “عدل” وفسخ عقود المتقاعسين عن تسديد الإيجار

أصدرت محكمة تبسة 8 أحكام ضد مستأجرين بين الطرد والتعويض بسبب عدم الإلتزام بتسديد مستحقات الإيجار الشهري.

وحسبما أفادت به المديرية العامة لعدل للتسيير العقاري، فقد أصدرت محكمة تبسة ثمانية أحكام قضائية، تمثلت في إلزام المستأجرين بتسديد ديون مستحقات الايجار مع الحكم عليهم بتعويضات مالية، وذلك في إطار تطبيق القانون واحترام الالتزامات التعاقدية.

كما شملت هذه الأحكام إصدار ثلاثة أحكام قضائية بالطرد بسبب عدم تسديد مستحقات الإيجار والأعباء المترتبة عليهم رغم توجيه الاستدعاءات واستكمال الإجراءات القانونية.

من جهتها أصدرت محكمة باتنة 6 أحكام قضائية تتعلق بموقع 1000 مسكن عدل بارك أفوراج “الموقع الأول”. حيث قضت بإلزام المدعى عليهم بدفع مستحقات الإيجار. وتحميلهم المصاريف القضائية.

كما أشارت المديرية، إلى أنه وفي إطار متابعة ملفات التعديات والإخلال بالالتزامات التعاقدية، أصدرت محكمة برج بوعريريج 4 أحكام قضائية تتعلق بموقع 700 مسكن عدل - POS 7B، موقع 400 مسكن عدل – POS 7B. وقد قضت الأحكام بفسخ عقود البيع بالإيجار، وإلزام المدعى عليهم بالإخلاء وإرجاع المفاتيح. بالإضافة كذلك إلى إلزام المدعى عليهم بدفع متأخرات الإيجار. مع تحميلهم المصاريف القضائية.

div>

